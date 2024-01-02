كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من المناطق خلال الساعات 24 الأخيرة

سجّلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي نزول كميّات من الأمطار خلال الساعات 24 ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية بنزرت// تينجة 4 / منزل بورقيبة 3 / العزيب 4 / سيدي أحمد 5 / بنزرت المدينة 4 / غار الملح 1 /





...



//ولاية جندوبة// طبرقة 5 / عين دراهم 2 / بوسالم 1 / جندوبة 1 / الفايجة 2 / بلطة بوعوان 2 / سد بربرة 1 /



//ولاية باجة// باجة المحطّة 1 / نفزة 4 /



//ولاية الكاف// ساقية سيدي يوسف 1 / وادي ملاق 1 / تاجروين 1 /