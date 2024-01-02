الحرس البحري يحبط 13 عملية هجرة غير نظامية وينقذ 188 مهاجرا

تمكنت الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني، في الآونة الأخيرة، من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مهاجرا، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني، مساء الاثنين.



وقد تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء. من جهتهم، تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 5 مفتش عنهم من منظمي عمليات الهجرة ووسطاء بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.





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وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن وحدات المنطقة البحرية بنابل أحبطت، بدورها، عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية .



وذكر ذات المصدر أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.