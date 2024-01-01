تطاوين : حضور بارز للقضية الفلسطينية ومشاركة طلبة فلسطينيين في مهرجان الزيتون الجبلي بشنني والدويرات

استأثرت القضية الفلسطينية والوضع الدامي الذي تعيشه غزّة، بحيّز بارز في مختلف فقرات مهرجان الزيتون الجبلي شنني الدويرات الذي جرى ايام 29 و 30 و31 ديسمبر 2023 في قرى شنني والدويرات وراس الوادي من معتمدية تطاوين الجنوبية.





وقد برزت عدة عناوين لفقرات فرجوية وتعبيرية منها عرض "طوفان الأقصى" لأطفال الدويرات تحت عنوان "باقون ما بقي الزعتر والزيتون" وبالمناسبة ابدعت هذه البراعم في ترجمة احاسيسها البريئة إزاء ما يحدث من دمار واعتداء فاضح على اطفال غزة وشعبها.



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وكان لمشاركة وفد من الطلبة الفلسطينيين في هذه الدورة الرابعة من المهرجان وقعه الكبير في نفوس واحاسيس كل المتابعين للمهرجان من ذلك الدبكة الفلسطينية التي شدت اهتمام الحاضرين بحركاتها الخفيفة وايقاعها المتميز.

كما شدت فقرة الاكلة الشعبية الفلسطينية والدويرية في صفوف الاناث اهتمام الفتاة الدويرية التي شاركت الفتاة الفلسطينية هذا المهرجان واعددن اطباقا لذيذة من المطبخين الدويري والفلسطيني، فيما اختارت طالبات اخريات عرض اللباسين الدويري الاصيل والفلسطيني.

وفي فقرة الشعر الشعبي وما يحظى به من اهتمام واسع في هذه الربوع، فقد اختارت الأمسية الشعرية للمهرجان عنوان "المقاومة في الشعر الشعبي" لتجود قرائح الشعراء بقصائد معبرة تعكس احاسيسهم واحاسيس التونسيين في هذه الاشهر العصيبة في غزّة.

كما كانت السهرة الفنية التي جرت بقرية شنني تحت عنوان "بالموسيقى نقاوم" اطارا جامعا وفسحة للمبدعين من المنطقة ومن الطلبة الفلسطينيين لانتاجاتهم، التي استمتع خلالها الحاضرون من قريتي شنني والدويرات ومن خارجهما باجوائها الفنية الرائعة كما كان الفن الملتزم عنوان سهرة اولاد المناجم بقرية راس الوادي.

وجمع المخيم الجبلي بشنني من جهته مختلف المواهب من اناث وذكور وسادته اجواء شبابية رائعة من العقلة الى غاية الرقود السبعة مرورا بالقرية القديمة.

ولم تغب خلال ايام المهرجان الراية الفلسطينية عن اي محفل ومكان، كما توشح العديد من الحضور بالكوفية الفلسطينية تعبيرا منهم عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية ووقوفهم الدائم الى جانبهم في نضالهم وكفاحهم لشتى انواع الاستعمار والخراب.

ولم يتخل المهرجان عن فقراته القارة مثل المعارض للصناعات التقليدية وزيارة المعاصر القديمة التقليدية في قريتي شنني والدويرات وزيارة الزيتونة المعروفة وغير المسبوقة في حجمها وانتاجها " زيتونة العكاريت" بالظاهر بين شنني والدويرات.