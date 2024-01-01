جائزة تونس الكبرى للمبارزة (سلاح الصابر): 265 مبارزا و مبارزة من 40 بلدا سيشاركون في الدورة

سيشارك 265 مبارزا و مباررزة من 40 بلدا في منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة في سلاح "الصابر" والتي ستحتضنها تونس من 12 الى 14 جانفي الجاري بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس حسب ما أكده حسان الزواري المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة في تصرح لوكالة (وات) .

وأوضح نفس المصدر أنّ جائزة تونس الكبرى في سلاح « الصابر » تعد واحدة من بين ثلاث جوائز كبرى في العالم، الى جانب جائزة فرنسا الكبرى و جائزة كوريا الجنوبية الكبرى، مشيرا الى أنّها ستكون تأهيلية لأولمبياد باريس 2024، كما ستشهد مشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين يمثلون دولا لها تاريخ كبير في هذه الرياضية على غرار فرنسا و اليابان وجورجيا و اليونان وايطاليا و الولايات المتحدة.

وبيّن أنّ المشاركة التونسية في الجائزة الكبرى ستقتصر على 7 مبارزين في صنف الذكور، و مثلها في صنف الاناث ( 7 مبارزات)، لافتا النظر أنّه من المرجح أن تشهد البطولة على تأهل المبارز التونسي فارس الفرجاني الى أولمبياد باريس 2024، نظرا لتصنيفه العالمي المتقدم.





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وأوضح أنّ العناصر الوطنية تنتظرها استحقاقات أخرى، اثر نهاية دورة تونس للجائزة الكبرى من أبرزها المشاركة في نهاية شهر جانفي الجاري في دورة البحر الأبيض المتوسط باسبانيا لأصناف الشبان لأقل من 15 و 17 و 20 سنة، في سلاح الصابر، وذلك قبل المشاركة في البطولة الافريقية التي ستحتضنها مصر في جميع الاختصاصات (الصابر - الفلوري - الايبي)، والتحول الى الجزائر في أفريل القادم للمشاركة في الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أنّ عملية تسجيل المشاركة في دورة الجائزة الكبرى بتونس تستمر الى غاية الجمعة القادم.