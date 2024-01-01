البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الصومالي 95-74 و يتاهل الى نصف النهائي

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الصومالي بنتيجة 95-74 في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة العربية للعبة التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة الى حدود يوم 3 جانفي الجاري.



وسيلتقي المنتخب التونسي في مباراة الدور نصف النهائي المقررة يوم غد الثلاثاء المنتخب المتاهل من لقاء ليبيا والكويت الذي سيقام في وقت لاحق من مساء اليوم.





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وكان المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال) قد انهزم امام نظيره الاماراتي بنتيجة 73-79 في وقت سابق اليوم الاثنين.



وفي ما يلي بقية برنامج الدور ربع النهائي:

س 16- ليبيا -الكويت

س 18 و30- مصر - موريتانيا