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البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الصومالي 95-74 و يتاهل الى نصف النهائي

Publié le Lundi 01 Janvier 2024 - 18:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الصومالي بنتيجة 95-74 في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة العربية للعبة التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة الى حدود يوم 3 جانفي الجاري.

وسيلتقي المنتخب التونسي في مباراة الدور نصف النهائي المقررة يوم غد الثلاثاء المنتخب المتاهل من لقاء ليبيا والكويت الذي سيقام في وقت لاحق من مساء اليوم.

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وكان المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال) قد انهزم امام نظيره الاماراتي بنتيجة 73-79 في وقت سابق اليوم الاثنين.

وفي ما يلي بقية برنامج الدور ربع النهائي:
س 16- ليبيا -الكويت
س 18 و30- مصر - موريتانيا


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