المنستير: حملة نظافة لجمع البلاستيك بشاطئ "سقانص الرئاسة" تتواصل على إمتداد السنة

تحت عنوان "غطسة في البحر ونظافة في البر"، تم اليوم الاثنين، تنظيم حملة نظافة لجمع البلاستيك على مستوى شاطئ "سقانص الرئاسة" (حسب التسمية المحلية)، والتى ستمتد إلى ميناء الزعيم الحبيب بورقيبة بسقانص، وذلك أسبوعيا على إمتداد كامل سنة 2024

وتولت تنظيم الحملة جمعية "الوفاء" للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية، وستتواصل الحملة بالشراكة مع بلدية المنستير والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.

وبين رئيس فرع المنستير لجمعية الوفاء فتحي بسباس، ان الجمعية تعودت العمل فى اطار شراكة مع البلدية والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ووكالة حماية الشريط الساحلي والمجتمع المدني الناشط في مجال حماية البيئة بالجهة

وسبق أن نظمت الجمعية خلال السنوات الأخيرة برنامجا استهدف تشريك الشباب في تنظيف الشواطئ وحديقة قصر الرئاسة سابقا وحاليا متحف الحبيب بورقيبة والفلاز وخاصة تنظيم حملات تحسيسية خلال كل صائفة لتحسيس المصطافين بضرورة المحافظة على نظافة شاطئي القراعية وسقانص.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار