"توننداكس" يقفل معاملات شهر ديسمبر 2023 على ارتفاع

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، معاملات شهر ديسمبر 2023، عند النقطة 59ر8750، مسجلا ارتفاعا بنسبة 03ر2 بالمائة، بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة 16ر2 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023، وفق التقرير الشهري لنشاط التداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.



وبلغت مردودية "توننداكس" نحو 90ر7 بالمائة منذ بداية سنة 2023، مقابل زيادة بنسبة 10ر15 بالمائة، سنة 2022.





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وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 4ر177 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 143 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر نوفمبر 2023. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 4ر8 مليون دينار، مقابل 3ر3 مليون دينار، في نوفمبر 2023، و2ر7 مليون دينار، سنة 2023.



وتحسّن، كذلك، مؤشر "توناندكس20"، بنسبة 89ر1 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2023، مقابل تطور بنحو 19ر2 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، ليقفل السّنة عند النقطة 74ر3825.



وسجّل "توننداكس20"، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 50ر6 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 09ر18 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.



وعلى مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت أسهم 49 شركة في حين تراجعت أسهم 26 شركة أخرى.







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