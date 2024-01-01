وزير الداخلية يؤدي زيارة تفقد ميداني لمختلف الوحدات الأمنية المناوبة ليلة رأس السنة

أدى وزير الداخلية كمال الفقي مساء يوم الأحد، رفقة اطارات عليا من الوزارة زيارة تفقد لمختلف الوحدات الأمنية المتمركزة بعدد من الساحات العامة وعدد من المفترقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة و بعض محطات الاستخلاص على الطرقات السيارة، وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسيمة للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"



كما اطلع الوزير على سير العمل بقاعة العمليات المركزية بالوزارة وقاعة العمليات بإدارة شرطة المرور، وعلى مدى استعداد الإطارات والأعوان من أمن وطني و حرس وطني وحماية مدنية لحماية المواطنين والتراب الوطني متوجها لهم بالتشجيع ورافعا من معنوياتهم.

وعبّر الفقي عن تقديره للجهود التي يبذلونها من أجل القيام بالواجب المقدس والتضحية و نكران الذات في سبيل الحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.



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