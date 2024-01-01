الاهلي طرابلس الليبي يواجه وديا اندرلخت البلجيكي يوم 12 جانفي خلال تربصه التحضيري بتونس

يجري الاهلي طرابلس الليبي تربصا تحضيريا بتونس بداية من 6 جانفي الجاري تتخلله مقابلة ودية امام نادي اندرلخت البلجيكي يوم 12 من نفس الشهر.

ويتصدر الاهلي طرابلس الذي يشرف على تدريبه التونسي طارق الجراية المجموعة الثانية من منافسات البطولة الليبية لكرة القدم.

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