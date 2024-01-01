كفيتوفا ستغيب عن أستراليا المفتوحة بعد إعلان حملها

قالت التشيكية بترا كفيتوفا وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة للتنس سابقا اليوم الاثنين إنها تنتظر طفلها الأول من زوجها ومدربها ييري فانيك وستغيب عن أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تبدأ خلال أسبوعين.

ولم تشارك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، البالغ عمرها 33 عاما في البطولات الإعدادية الجارية حاليا في أستراليا لكن اسمها ظهر في قائمة المشاركات في البطولة التي ستقام في ملبورن خلال الفترة من 14 إلى 28 جانفي الحالي.

وقالت كفيتوفا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا بتويتر مع صورة لها وزوجها يحملان صورة الأشعة وملابس صغيرة للطفل القادم "في اليوم الأول من عام 2024 أردت أن أتمنى لكم عاما جديدا سعيدا وأن أشارككم الأخبار المثيرة بأنني وييري سنرحب بطفل في عائلتنا هذا الصيف".

وأضافت على تطبيق إنستغرام أنها ستفتقد رحلتها السنوية إلى أستراليا.



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وخسرت كفيتوفا نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2019 أمام اليابانية نعومي أوساكا.