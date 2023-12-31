اسمي يوسف ومريم الأكثر شعبية للمواليد الجدد في تونس خلال سنة 2022

أظهرت نتائج بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ، ان اسمي يوسف ومريم يتصدران قائمة الأسماء الأكثر تداولا للأولاد والبنات حديثي الولادة في تونس خلال سنة 2022 .



وكشف المعهد نقلا عن معطيات سجل الحالة المدنية لدى المركز الوطني للاعلامية ، أن اسمي يوسف ومريم يأتيان في المرتبة الأولى لحديثي الولادة ، رغم انهما كانا قبل نحو قرن في المراتب 20 و11 ضمن ترتيب الأسماء الأكثر شعبية الذي شهد تغيرات كبيرة مع ظهور أسماء جديدة في القائمة وأفول أسماء أخرى.





...



وأظهرت بيانات الحالة المدنية، أن اسم ساجد حل في المرتبة العاشرة للأسماء الأكثر تداولا مكان اسم أمان الله لدى الذكور حديثي الولادة ، فيما ، حل اسم جوري وإلين محل زينب وإسراء في المركزين الثامن والعاشر على التوالي.



ويحتل اسم يوسف المرتبة الأولى على المستوى الجهوي في النصف الشمالي لتونس ، باستثناء ولايتي سليانة وباجة، حيث يتصّدر القائمة اسما يعقوب ويحيي أولى المراتب للمواليد الجدد في سنة 2022.



في المقابل ، احتفظ اسم محمد بالمركز الأول في قائمة الأسماء الأكثر شعبية للمواليد الجدد في ولايات الجنوب (توزر، قبلي، قابس، مدنين، تطاوين).



أما بالنسبة للفتيات حديثات الولادة، فيحتل اسم مريم المركز الأول في معظم الولايات، باستثناء ولايات بنزرت ونابل وزغوان وسليانة وتونس الكبرى أين كان اسم ريحان هو الأكثر تداولا

لمولودات سنة 2022 .



أما في جندوبة، فاسم ميار هو الغالب لدى المولودات حديثات الولادة لسنة 2022.



وأفادت بيانات الحالة المدنية حول الأسماء الأكثر تداولا أن اسمي محمد وأحمد هما الوحيدان اللذان حافظا على تواجدهما في قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية للأولاد حديثي الولادة، بالمقارنة بقائمة القرن الماضي لسنة 1922 .

في المقابل ، تبين المعطيات أن اسم فاطمة الذي ظل منتشرا للغاية حتى الثمانينيات والتسعينيات، فقد شعبيته تدريجًيا وأضحى في المركز 41 في سنة 2022 .



ويسري الأمر ذاته، على اسم فاطمة الزهراء الذي حل في المرتبة 35 والأمر نفسه ينطبق على أسماء عائشة، وخديجة ومبروكة ، التي تصّدرت المراتب الأولى سنة 1922 ،بينما احتلت هذه الأسماء على التوالي المراتب 20 و 18و 285 سنة 2022 .