رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع نظيره الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

تبادل رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم الأحد، التهاني هاتفيا مع نظيره رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة حلول السنة الإداريّة الجديدة.

وأكد الرئيسان، بالمناسبة، عزمهما المشترك والثابت على مزيد تطوير العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع الشعب الواحد في كل من تونس والجزائر، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة.

كما تم التعرض في هذه المكالمة إلى وقوف تونس والجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي.

يسر

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