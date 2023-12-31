المنستير: حجر 7 آلاف علبة سجائر محلية خلال الشهر الجاري من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للحرس البلدي بطبلبة، خلال ديسمبر الجاري، 7 آلاف علبة سجائر محلية بقيمة جملية تقدر بحوالي 37 ألف دينار، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.



أوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن حجز هذه الكمية من التبغ يأتي على خلفية الزيادات غير القانونية في الأسعار، وتعمد أصحاب رخص بيع مواد الاختصاص التفويت في الكميات خارج مسالك التوزيع القانونية.





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وفي هذا الإطار، أصدر والي المنستير ثلاثة قرارات لمنع التزود بمادة التبغ بالنسبة ضدّ المخالفين من أصحاب رخص بيع مواد الاختصاص، حسب ذات المصدر.



