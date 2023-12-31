الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل

دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وانتدابهم في مراكز البحث و الجامعات.



وطالب الاتحاد في بيان تلقت ( وات)، نسخة منه اليوم الأحد، بتكثييف مراكز البحث واعتماد البحث العلمي حتى تتوفر مواطن عمل إضافية للدكاترة الباحثين ، معبرا عن دعمه لتحركاتهم المطالبة بالتشغيل .





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وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، من أجل إجراء حوار مع كل مكونات منظومة التعليم العالي لإصلاح منظومة التعليم العالي .



واعتبرت، ان مشكل بطالة الدكاترة يمثل نتيجة لما وصفته بمنظومة التعليم العالي غير المواكبة لمتغيرات الواقع ، منبهة ، إلى ان الالاف من العاطلين في صفوف الدكاترة الباحثين وجدوا أنفسهم اما ضحايا للبطالة أو هم يعملون بأجور لا تلبي متطلبات العمل اللائق .



وأوضح الاتحاد العام لطلبة تونس ان بيانه يأتي في إطار متابعة لتحركات الدكاترة العاطلين عن العمل ، مؤكدا مساندته لمطلب تسوية وضعية الدكاترة الباحثيين وتمكينهم من حقهم في الانتداب المباشر .



ويأتي البيان أسابيع قليلة إثر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.



ومن المبرمج ان تننتدب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى .



