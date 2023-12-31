البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يواجه غدا نظيره الصومالي في الدور ربع النهائي

سيتبارى المنتخب التونسي لكرة السلة مع نظيره الصومالي غدا الاثنين في الدور ربع النهائي للبطولة العربية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة الى غاية يوم 3 جانفي.



وكان الخماسي التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية ب7 نقاط من اربع مباريات فيما انهى المنتخب الصومالي الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الاولى بمجموع 4 نقاط من ثلاث مقابلات.





...



ويذكر ان المجموعة الثانية ضمت منتخبات مصر وتونس والامارات والكويت والمغرب فيما تالفت الاولى من ليبيا والجزائر والصومال وموريتانيا.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي بتوقيت تونس:

الاثنين 1 جانفي:

س 11 - الجزائر - الامارات

س 13 و30 - تونس - الصومال

س 16- ليبيا -الكويت

س 18 و30- مصر - موريتانيا

