مانشستر سيتي يفوز 2-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد

أنهى مانشستر سيتي سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية على أرضه في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم السبت.



وأرسل فيل فودن تمريرة إلى رودري ليفتتح التسجيل بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 14، وساهم لاعب الوسط الإنجليزي بشكل فعال في الهدف الثاني للسيتي بعد مرور ساعة من البداية عندما تابع ألفاريز تمريرته ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يضطر سيتي، الذي لم يفز بأي مباراة في البطولة على أرضه منذ أوائل نوفمبر الماضي، إلى بذل قصارى جهده حيث دافع شيفيلد يونايتد بكثافة لتجنب خسارة فادحة.



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وفي حين أن النقاط الثلاث كانت موضع ترحيب من حامل اللقب، لكن النبأ الأفضل بالنسبة لسيتي كان ظهور كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء بعد أن غاب منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

ويملك مانشستر سيتي 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.