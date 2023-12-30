المنستير: تركيز خيمة للتلقيح ضدّ داء الكلب بمقر خلية الإرشاد الفلاحي ببنبلة بعد تسجيل نفوق شاة إثر إصابتها بداء الكلب

على إثر نفوق شاة نتيجة إصابتها بداء الكلب، ركزت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم السبت، بمقر خلية الإرشاد الفلاحي ببنبلبة، خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضدّ داء الكلب وللتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض، علاوة على تسخير فريقين متنقلين.





وبلغ عدد الكلاب والقطط التي وقع تلقيحها إلى غاية منتصف النهار حوالي 100، كما تدخلت مصالح الصحة ولقحت شخصين كانا في علاقة مباشرة مع الشاة المصابة بداء الكلب تلقيحا وقائيا، وفق ما أفاد به جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بالمنستير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



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ونفى المدير الجهوي للصحة، من جهة أخرى، تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا حاليا، حيث تبين أنّ جميع الحالات التي اشتبه في اصابتها بكورونا كانت سلبية، مؤكدا أنّ الجهة الصحية بالمنستير ليس لديها حاليا أية وضعية وبائية.



وأضاف أنّ الجهة تلقت من وزارة الصحة كمية من التلاقيح ضد النزلة الوافدة تقدر بحوالي 1575 تلقيحا وزعت على جميع مراكز الصحة الأساسية لفائدة كبار السن، كما تم تلقيح الفرق الصحية الطبية وشبه الطبية في الإستعجالي.



وأفاد جوهر المكني أنّ فرقين صحيين تحولا اليوم إلى جميع المؤسسات الصحية العمومية للتأكد من جاهزيتها لفترة الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة، حيث وقع دعم جميع الفرق الصحية بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية وإعداد فرق طوارئ لجميع أقسام الإستعجالي بالمؤسسات الصحية العمومية بالجهة تحسبا لأي طارئ.



