الحرس الديواني: حجز أكثر من 2 طن من المواد الغذائية المهربة

حجزت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس، إثر القيام بدورية مراقبة وجولان من قبل فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، اكثر من 2 طن من المواد الغذائية المهربة، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد الغذائية.



وأفادت الديوانة التونسيّة، في بلاغ صادر عنها، السبت، أنّ المواد الغذائية المهربة لا تحمل أيّة وثيقة تثبت استجابتها للشروط الصحيّة اللازمة للاستهلاك، وكانت محمّلة على متن شاحنة خفيفة.





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وبمواصلة التحرّي بخصوص نقاط بيع المواد المهربة المذكورة، تم القيام بحملة مراقبة واستهداف مجموعة من المحلات من قبل فرق الحرس الديواني التابعة للوحدة الأولى بكل من نابل وأريانة وتونس وبن عروس ومنزل بورقيبة وقرمبالية وقليبية.



وتم، وفق المصدر ذاته، رفع 29 محضرا وحجز كميّات من الزبدة والفواكه الجافة والشكولاطة وغيرها من المواد الغذائية المهربة ومجهولة المصدر، قدرت ب620 كلغ من مادة الزبدة المهربة و1،5 طن من الفواكه الجافة مجهولة المصدر، اضافة الى كميّات أخرى هامّة من الشوكولاطة ومن المواد الغذائية المهربة، التي لا يتوفر بشأنها أيّة وثيقة تثبت مصدرها.