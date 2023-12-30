سوسة: زيادة بـ 8ر11 بالمائة في عدد الوافدين منذ 1 جانفي الى غاية 20 ديسمبر 2023

سجلت ولاية سوسة، خلال الفترة الممتدة من 01 ديسمبر الى غاية 20 ديسمبر 2023، زيادة طفيفة في عدد السياح الوافدين والبالغ عددهم 36311 حريفا مقابل 36268 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد.

وأضاف القايد، في تصريح اليوم السبت، لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الجهة سجلت في خلال نفس الفترة زيادة 7ر19 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 109192 ليلة مقابل 91244 ليلة في السنة الماضية.

هذا وقد سجلت ولاية سوسة، وفق تأكيد المسؤول الجهوي، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 20 ديسمبر 2023، زيادة ب 8ر11 بالمائة في عدد الوافدين الذين بلغ عددهم مليونا و54 الف و696 حريفا، مقابل 943447 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بحوالي 37 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 4 ملايين و589 الف و928 ليلة مقابل 3 ملايين و352 الف و122 ليلة قضاها السياح الأجانب بالجهة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.



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وأشار المندوب الجهوي للسياحة بسوسة الى أن ولاية سوسة شهدت خلال الفترة الممتدة من 11 ديسمبر الى غاية 20 ديسمبر 2023 وبالمقارنة مع السنة المرجعية 2019 ارقاما إيجابية في عدد الليالي المقضاة التي بلغت نسبة زيادتها اكثر من 7ر7 بالمائة مسجلة بذلك 60523 ليلة لسنة 2023 مقابل 56214 ليلة لسنة 2019.

واكد توفيق القايد ان العمل يبقى متواصلا لتحقيق أفضل النتائج مع نهاية السنة ومع فترة رأس السنة الميلادية، ملاحظا ان السوق الداخلية والسوق الجزائرية تبقى في صدارة الأسواق السياحية في هذه الفترة من المواسم السياحية.

وذكر، في هذا السياق، أن الحجوزات المؤكدة للاحتفال براس السنة الميلادية بالنزل ومختلف الوحدات السياحية بولاية سوسة تتراوح بين 30 و 100 بالمائة.

عماد



