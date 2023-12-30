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الحرس الوطني : القاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية مفتش عنها في قضايا ارهابية

Publié le Samedi 30 Decembre 2023 - 09:38 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الادارة العامة للحرس الوطني انه تم إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 05 و 07 سنوات

وقد تمت هذه العملية وفق بلاغ صادر عن الحرس الوطني بتنسيق بين دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بأقاليم الحرس الوطني بباجة ، تونس وبمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بمجاز الباب ، طبربة و سليانة.

...

واضاف البلاغ انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين


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