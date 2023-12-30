الحرس الوطني : القاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية مفتش عنها في قضايا ارهابية

اعلنت الادارة العامة للحرس الوطني انه تم إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 05 و 07 سنوات



وقد تمت هذه العملية وفق بلاغ صادر عن الحرس الوطني بتنسيق بين دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بأقاليم الحرس الوطني بباجة ، تونس وبمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بمجاز الباب ، طبربة و سليانة.





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واضاف البلاغ انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين

