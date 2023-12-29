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وزيرة العدل في زيارة ميدانية للسجن المدني بالكاف

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 23:21 قراءة: 0 د, 34 ث
      
مواصلة لسلسلة الزيارات غير المعلنة التي أدتها لكل من السجنين المدنيين بباجة وجندوبة، زارت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم السجن المدني بالكاف، حيث تابعت سير عمل الوحدة السجنية وظروف عمل الإطارات والأعوان والانصات إلى مشاغلهم المهنية والمادية والاجتماعية، مشيدة بما يبذل من جهود في أداء الواجب واطلعت عن كثب على حسن سير منظومة تامين المؤسسة السجنية.
كما عاينت الوزيرة ظروف إيداع المساجين ومدى تمتعهم بالرعاية الصحية والنفسية وبرامج التاهيل والرعاية الاجتماعية.
كما زارت عدد من الغرف بما في ذلك الجناح الخاص بالسجينات اين استمعت لمشاغلهن واذنت بايجاد الحلول لعدد من الوضعيات الاجتماعية وخاصة منها تقريب بعضهن من عائلاتهن.
وعقدت اجتماع مع اطارات واعوان السجن وتدارست معهم اهم المسائل المطروحة في مستوى السجن المدني بالكاف.


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