الاتحاد السعودي لكرة القدم يقلص عدد اللاعبين في الأندية اعتبارا من الموسم المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة البطولة الممتازة، اليوم، عن تقليص عدد اللاعبين المسجلين في الأندية إلى 25 لاعبا بدلا من 30 اعتبارا من الموسم المقبل، مع مراعاة أحقية تسجيل كل ناد 10 لاعبين غير سعوديين.



وكشف الاتحاد والرابطة، في بيان مشترك، عن وجود أربعة شروط لتعديل عدد اللاعبين لكل ناد، من بينها تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد الحد الأدنى لتاريخ الميلاد، مع لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، وذلك لتعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أحقية كل ناد بتسجيل لاعب أجنبي واحد "مواليد المملكة" على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق، مضيفا أنه يحق لكل فريق مشارك في البطولة أيضا تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى، بالإضافة إلى اللاعب الأجنبي من مواليد المملكة، ويستثنى من ذلك مسابقتا الكأس وكأس السوبر، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.



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يذكر أن نادي الهلال السعودي يتصدر ترتيب البطولة ، حتى هذه الجولة، برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه فريق النصر.



