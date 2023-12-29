رئيس الجمهورية يلتقي سفيرة نيجيريا وسفير تركيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامهما

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفيرة نيجيريا الفيدرالية بتونس "أزاري آدم ألوتي"، بمناسبة انتهاء مهامها.



وأعرب رئيس الدولة، عن ارتياحه لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس ونيجيريا، داعيا إلى مزيد تكثيف الجهود المشتركة من أجل إعطاء دفع أقوى لهذه الروابط وتنويعها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





من جانبها، أعربت السفيرة النيجيرية عن عميق شكرها وبالغ امتنانها لرئيس الدولة ولكلّ السلطات التونسية، على ما حظيت به طوال فترة عملها بتونس من دعم وإحاطة، معربة، في هذا السياق، عن حرص بلاد على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لا سيّما في المجالات الاقتصادية والتجارية.كما التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج سفير جمهورية تركيا "شاغلار فهري شاكيرالب"، بمناسبة انتهاء مهامه.ونوّه سعيّد، وفق بلاغ ثان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخية، وبالقواسم الحضارية والثقافية التي تجمع تونس بتركيا، مشددا على تطلع تونس إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى أرفع المراتب في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.من ناحيته، توجه السفير التركي بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى تونس قيادة وشعبا، على ما لقيه طيلة فترة عمله من دعم ورعاية، مؤكدا على أن تركيا ترنو إلى مزيد تطوير علاقاتها مع تونس في جميع المستويات، لما فيه خير الشعبين التونسي والتركي.