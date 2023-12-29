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رجّة أرضية بقوّة 4،5 درجة عرض البحر شرق جزر قرقنة

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 11 ث
      
سجّلت رجّة أرضية بقوّة 4،5 بالمائة على سلّم ريشتر عرض البحر 39 كلمتر شرق جزر قرقنة من ولاية صفاقس على الساعة الخامسة و53 دقيقة مساء، الجمعة، وفق ما أوردته محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي


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