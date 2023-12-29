وزير النقل: كل الخيارات مطروحة بخصوص الزيادة في تعريفة النقل

أفاد وزير النقل، ربيع المجيدي، " ان الصعوبات، التّي تواجهها شركات النقل العمومي للاشخاص مسألة ظرفية ومرتبطة بتوريد الهياكل القاعدية للحافلات المرصودة اعتماداتها من السوق العالمية".



وأفاد المجيدي في تصريح ل"وات"، الجمعة، على هامش حضوره تسلم الشركة الجهوية للنقل بنابل لتسع حافلات جديدة، "أن هذه الإشكاليات في طريقها للحل، خاصّة، وأنّ كل الشركات في مرحلة تنفيذ برامج اقتناءاتها مرحليا".





وتابع "كل الخيارات مطروحة بخصوص الزيادة في تعريفة النقل لأن درس مسألة الترفيع تقع بصفة دورية ومرحلية وفق ما ينص عليه القانون عدد33 لسنة 2004، خاصّة، وأنّ تجميد التعريفة منذ سنة 2010، يعد من بين الصعوبات، التّي تواجهها شركات النقل العمومي المنتظم للأشخاص. وتشهد الشركات ذاتها تراكم عديد الإشكاليات المرتبطة بزيادة كلفة الاستغلال وارتفاع أسعار المحروقات والحافلات وقطع الغيار، إلى جانب ارتفاع الاجور وكل مصاريف الاستغلال مقابل تجميد تعريفة النقل".ولاحظ ان الدولة، التّي تدعم النقل العمومي، وخاصّة، النقل المدرسي والجامعي بنسبة 90 بالمائة، تقف إلى جانب الشركات لتقوم بدورها الاجتماعي بالاضافة إلى دورها الاقتصادي بما يؤكد ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن بما يحقق التوازنات المالية لهذه الشركات ويساهم في تغطية جزء من كلفة النقل.ويؤكد ذلك، أيضا، ضرورة المحافظة على جاهزية الأسطول ومضاعفة الجهد لاستخلاص تذاكر السفرات، خصوصا، مع انتشار ظاهرة جديدة تتعلق بعزوف العديد من مستعملي وسائل النقل العمومي عن خلاص تذاكرهم أو سندات او الإشتراكات المدرسية إلى جانب الاعتداءات المجانية وأعمال التخريب، التّي تطال أسطول الشركات العاملة في قطاع النقل.