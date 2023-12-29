نادي المسرح بدار الثقافة بأجيم جربة يفوز بجائزة احسن عمل متكامل في المهرجان الوطني لمسرح الهواة بالمنستير

فاز نادي المسرح بدار الثقافة اجيم جربة في المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية الملتئم من 26 الى 28 ديسمبر بولاية المنستير وذلك بحصوله على جائزة احسن عمل متكامل في مسابقة مسرح الشارع عن عمله 216 ...en panne في نص مقتبس من نظام التفاهة لالان دونو وتحول المسرحية التافه الى مهم وتتسع لتنقد الموجود بحثا عن التغيير الجذري والقطع مع السائد القديم المعطب الذي لا يحمل اي جدوى مهما ادخل عليه من اصلاح وصيانة.



وقد حصد هذا العمل جائزة احسن ممثل واعد اسندت لنزال البربوشي وجائزة احسن ممثلة واعدة لبشرى الليني وجائزة احسن موسيقى وجائزة احسن اخراج فكانت جائزة العمل المتكامل وذلك ثمرة جهود وتحمس ثلة من الشباب الذي اثبت رغم محدودية الامكانيات قدرته على التحدي واثبت انه يحمل طاقة كبرى تتقد حماسة وتتوق للافضل وللبناء لا شيء يثنيها عن هدفها في النجاح والتالق خدمة للفن والثقافة وفق بسام الوريمي مدير دار الثقافة اجيم.

وثمن الوريمي جهود فريق متكامل بتاطير واشراف من المخرجة ضحى الحجام اثث هذا العمل المسرحي الفائز وعمل بتفاني وبابداع ما جعل عمله يحضى بمثل هذا الاعجاب الكبير والتفاعل الايجابي في المهرجان وهو ما يحفزهم الى مواصلة المشوار بثقة عالية والبحث من جديد لانتاج اعمال مسرحية لن تحيد على مثل هذا المستوى الجيد في كل المستويات مشيرا الى دعم وتشجيع مسؤولي الثقافة بولاية مدنين واحاطتهم المتواصلة.



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وجاء هذا التتويج ليعزز رصيد نادي المسرح بدار الثقافة باجيم من الجوائز التي حصدها على المستوى الوطني في 6 مناسبات من جملة 9 مشاركات منذ افتتاح المؤسسة ومنها تالقه سنة 2016 بولاية جندوبة في عمله المسرحي افيون وسنة 2019 بولاية قفصة عن عمله ورا البلايك وسنة 2020 بولاية نابل عن عمله دنت شموسة وسنة 2022 بعمله كارمن في ولاية القيروان وذلك دون اعتبار تتويجاته جهويا واقيليميا وفق بسام الوريمي.

