قبلي: حضور بارز للصناعات التقليدية على هامش فعاليات الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

تسجّل الصناعات التقليدية حضورا بارزا في فعاليات الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز في ولاية قبلي، وذلك عبر إقامة معرضين الاول من تنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بفضاء متحف الصحراء بدوز، والثاني من تنظيم الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة المعروفة بجمعية "ابتسامة" بدوز بأحد الفضاءات الترفيهية بالمنطقة السياحية.





وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي، عبد الكريم معالي، اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، هذه الدورة من المعرض المنتظم بفضاء متحف الصحراء تمثل الدورة 14 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية الذي ينتظم سنويا على هامش المهرجان الدولي للصحراء والذي يعتبر فرصة هامّة لتسويق المنتوج الحرفي في ظلّ كثافة الوافدين على هذا المهرجان والذين يتوجه أغلبهم لمعرض الصناعات التقليدية بحثا عن بعض التحف والهدايا والمنتوجات التقليدية كتذكار لزيارتهم للجهة.



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وأشار عبد الكريم معالي إلى أن عدد المشاركين في هذا المعرض يبلغ 140 حرفيا وحرفية من 24 ولاية يمثلون أكثر من 50 اختصاصا من اجمالي 76 اختصاصا للصناعات التقليديّة مصنفة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، داعيا إلى مزيد الاقبال على هذا المعرض الذي يتواصل طيلة أيام المهرجان ويوفر سلعا بأسعار مناسبة باعتبارها تسوّق بصفة مباشرة من المنتج الى المستهلك.

وعبّرت عديد المشاركات في هذا المعرض على غرار نجيبة رزيق حرفية في تطريز لباس العرائس من ولاية قبلي، ورئيفة السخيري حرفية مختصة في تطريز وتزيين عديد المحامل من ولاية صفاقس، وسناء حفيظ حرفية مختصة في صناعة التوابل من ولاية نابل، وفايزة بريبش حرفية في اختصاص نسيج الصمار من ولاية مدنين، عن سعادتهن بالمشاركة في هذه التظاهرة التي تمثل فرصة هامة للتعريف بمنتوجاتهن وتسويقها، ودعين الى مزيد توسعة فضاء المعرض الذي بات يستوعب من سنة الى اخرى اعدادا اكبر من الحرفيين والحرفيات الوافدين من كافة ولايات الجمهورية.

وفي ذات السياق، اكدت عضوة جمعية "ابتسامة" بدوز، ضياء بن منصور، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حرفيات من ذوي الاحتياجات الخصوصية شاركن في المعرض المنتظم بالمنطقة السياحية بدوز وهو معرض مغاربي يهدف الى مزيد التقارب بين الحرفيين من تونس وليبيا والجزائر، والتعريف بمنتوجهم التقليدي وتسويقه.

من ناحيتهم، عبّر عدد من المشاركين في هذا المعرض، على غرار لويزة آيت عمار علي ودحمان فرحات من الجزائر، عن سعادتهم بالتنقل الى ولاية قبلي للمشاركة في المعرض المغاربي المقام على هامش المهرجان الدولي للصحراء، والذي يمثل مناسبة للتعريف بالمنتوج الحرفي للدول المشاركة وتبادل الافكار والتقاليد بين المشاركين فضلا عن تسويق المنتوج.