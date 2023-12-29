قبلي: الإتحاد الجهوي للشغل يقرّ إضرابا بإقليم الصوناد يوم 9 جانفي المقبل

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي في برقية إضراب، أصدرها اليوم الجمعة، أعوان إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي (الصوناد) إلى إضراب بمقر العمل طيلة يوم الثلاثاء 9 جانفي المقبل.

وأوضح الاتحاد الجهوي، في ذات البرقية، أنّ قرار الإضراب يأتي على خلفية تلكؤ إدارة الإقليم وانتهاجها سياسة المماطلة والتسويف في معالجة مطالب الاعوان المتمثلة في استكمال أشغال المقر الاصلي، وتدعيم اسطول السيارات وخاصة رباعية الدفع منها، مع سد الشغورات المسجلة في عديد الخطط، وإحداث مصلحة خاصة بمحطات تحلية المياه، واحداث وحدة صيانة بدوز.

وأكد أنّ هذا الاضراب ستعقبه تحركات تصعيدية أخرى سيتم تنسيقها مع الهياكل النقابية الجهوية والوطنية في صورة عدم الاستجابة للمطالب المشار إليها آنفا.





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