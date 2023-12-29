نقابة التعليم الأساسي تطالب وزارة التربية بتشغيل حاملي الإجازة التطبيقية في التربية على أساس عقود عمل ضامنة لكافة حقوقهم

وشدّدت النقابة العامة للتعليم الأساسي على أن" الوضعية التي تحاول الوزارة فرضها على حاملي الإجازة التطبيقية مرفوضة ولا يمكن أن تستمر"، مبرزة أن "العلاقة التشغلية لا يمكن تثبيتها إلا عبر عقد رابط بين الأجير والمؤجر يحدّد ويضبط حقوق وواجبات الجهتين وأن غيابه يؤسس الى هضم الحقوق وممارسة التعسّف " حسب تقديرها.وطالبت النقابة بضرورة أن تكون عقود العمل مضبوط المدة وتفتح على آفاق مكرّسة للديمومة والاستقرار و تضمن الحق في التغطية الاجتماعية و تنجز تحت مظلة الحوار الاجتماعي كما تضبط مستحقاتهم المالية المتمثلة بالخصوص في مقدار الأجر وفي المنح المرتبطة بممارسة الوظيفة.و أكدت على ضرورة أن يفسح المجال للمدرّس لقبول أو رفض شروط العقد ومناقشتها بغاية تطويرها بما يضمن اطمئنانه على مستقبله المهني من خلال هياكله النقابية.و استنكرت النقابة "استغلال وزارة التربية لحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم استغلالا بلغ حد تشغيلهم دون عقود ما يُثبت مرة أخرى "استهتارها بالقوانين النافذة ونزوعها إلى التشفي من الجميع عبر تدابير لا تنم إلا على التمسك بالاستثمار في العدمية التي بلغت مبلغا غير مسبوق" حسب قولها.