رئيس ديوان وزارة التشغيل يؤكد ضرورة تحسين ظروف إقامة واعاشة المتكونين بمركز التكوين في الأشغال العامة بالمرناقية

أكد رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف إقامة وإعاشة المتكونين بالمركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية بولاية منوبة، وتوفير الإحاطة الضرورية لهم وتحسين ظروف الحماية والسلامة من خلال تركيز أنظمة للمراقبة بالكاميرات، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء أمس الخميس.



ووشدّد الجمالي خلال زيارة تفقد أداها أمس الخميس، إلى المركز القطاعي في الأشغال العامة بمنوبة، الذي تبلغ طاقة استيعابه 549 متكونا على الإسراع في التفويت في آليات الأشغال العامة الموضوعة على ذمة المركز والتي لم يعد ممكنا الانتفاع بها منذ سنوات وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها مع العمل والتنسيق في الغرض مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة التونسية للنقل البري.



ووشدّد الجمالي خلال زيارة تفقد أداها أمس الخميس، إلى المركز القطاعي في الأشغال العامة بمنوبة، الذي تبلغ طاقة استيعابه 549 متكونا على الإسراع في التفويت في آليات الأشغال العامة الموضوعة على ذمة المركز والتي لم يعد ممكنا الانتفاع بها منذ سنوات وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها مع العمل والتنسيق في الغرض مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة التونسية للنقل البري.

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ويذكر ان وزارة التشغيل والتكوين المهني كانت قد نظمت عدة جلسات لمتابعة الإجراءات الكفيلة بتحسين ظروف الإقامة والتكوين لفائدة المتكونين. ويشار إلى أن تونس تنفق سنويا نسبة ب 20 بالمائة من ميزانيتها على التعليم والتكوين المهني، وقد شهدت السنة التكوينية الماضية افتتاح 10 مراكز للتكوين المهني و 7 مبيتات راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.



وتقام السنة التكوينية على دورتي سبتمبر و فيفري، وتتجاوز طاقة استيعاب مراكز التكوين 64 ألف موطن تكوين منها حوالي 47 ألف موطن تكوين منظّر، يؤمّن القطاع الخاص 9 آلاف منها، إلى جانب توفير أكثر من 10 آلاف عقد تدريب مهني تؤمّنها مراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني .



