الكاف: اختتام دورات تكوينية لفائدة الشباب وتسليم إشعارات تمويل مشاريع لعدد منهم

في إطار الإحاطة بالباعثين الشبان، إختتمت خلال الأسبوع الجاري دورة تكوينية في إختصاصات مختلفة لفائدة 59 شابة وشاب، انتظمت ببادرة من جمعية "سيراس" بالشراكة مع مركز الأعمال بالكاف، ومكتب التشغيل، وجمعية "سبارك"، وتم بالمناسبة توزيع شهائد على المشاركين وتسليم 23 منهم إشعارات تمويل لانجاز مشاريع للحساب الخاص في عدة اختصاصات.



وفي اطار السعي لانجاح برامج التمكين الاقتصادي لفائدة الفئة الشبابية، نجحت جمعية مبادرة، من جهتها، في تنظيم دورة تكوينية مماثلة لفائدة مجموعة أخرى من الشبان وتسليمهم صكوك مالية لتنفيذ مشاريعهم.

وفي سياق متصل، وضعت الجمعية ذاتها برنامجا تكوينيا جديدا لفائدة مجوعة أخرى من الشابات من مختلف معتمديات الولاية، من أجل بعث مشاريع فلاحية في عدة اختصاصات على غرار تربية الماشية والنحل، والأشجار المثمرة، إضافة إلى الزراعات السقوية.

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