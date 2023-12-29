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المكتبة المعلوماتية بمدينة العلوم بتونس تغلق أبوابها بشكل استثنائي من 2 الى 7 جانفي 2024

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 13:03 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة عن غلق المكتبة المعلوماتية بالمدينة بشكل استثنائي من الثلاثاء 2 الى الاحد 7 جانفي 2024.

وأوضحت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها موجه للعموم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن الغلق الاستثنائي هو بهدف القيام بعمليات الجرد معوّلة على تفهم زوار المدينة لهذا الاجراء.


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