المكتبة المعلوماتية بمدينة العلوم بتونس تغلق أبوابها بشكل استثنائي من 2 الى 7 جانفي 2024

أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة عن غلق المكتبة المعلوماتية بالمدينة بشكل استثنائي من الثلاثاء 2 الى الاحد 7 جانفي 2024.



وأوضحت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها موجه للعموم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن الغلق الاستثنائي هو بهدف القيام بعمليات الجرد معوّلة على تفهم زوار المدينة لهذا الاجراء.



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