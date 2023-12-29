التشيكية موكوفا تنسحب من أستراليا المفتوحة للتنس للإصابة

قالت التشيكية كارولينا موكوفا المصنفة الثامنة عالميا إنها انسحبت من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي ستقام في جانفي المقبل بسبب إصابة قديمة في المعصم تسببت أيضا في غيابها عن البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في أكتوبر الماضي.



وقدمت موكوفا (27 عاما) أداء جيدا جدا خلال العام الحالي ووصلت لنهائي فرنسا المفتوحة لكنها خسرت أمام البولونية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ثم وصلت لنصف نهائي أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي حيث تعرضت للإصابة في المعصم الأيمن.

وكان من المفترض أن تشارك في البطولة الختامية للسيدات في كانكون لأول مرة لكنها انسحبت من البطولة لتشارك اليونانية ماريا ساكاري بدلا منها.



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وقالت موكوفا التي سبق لها الصعود لنصف نهائي أستراليا المفتوحة عبر إنستغرام الليلة الماضية "لا أفضل الحديث عن مثل هذه الأمور خاصة في بداية موسم جديد لكن لسوء الحظ فإن الألم في المعصم الأيمن عاد وأنا في خضم الاستعدادات".

وأضافت موكوفا "لهذا لابد لي من تأجيل بداية الموسم والانتظار حتى التعافي. هذا أمر مخيب للآمال لكن لابد لي من التحلي بالإيجابية والتعافي من الإصابة والاستعداد لبقية العام".

وستقام بطولة أستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن بارك خلال الفترة ما بين 14 و28 جانفي المقبل.