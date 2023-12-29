الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه

توج الأهلي بلقب السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد فوزه المثير على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول عن طريق محمود كهربا بضربة رأسية في الدقيقة 13، وحسين الشحات بتسديدة متقنة بعد انفراد بحارس مرمى مودرن فيوتشر محمود جنش في الدقيقة 34.

وفي الربع ساعة الأخيرة للقاء، نجح فريق مودرن فيوتشر في العودة بقوة وتعديل النتيجة من خلال إحراز هدفين عن طريق البديل عمر السعيد الذي استغل خطأ قاتلا من مصطفى شوبير حارس الأهلي بعدما تباطأ في تشتيت الكرة في الدقيقة 76، والبديل الاخر محمد محمود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تمكن الأهلي من حسم اللقاء لصالحه قبل اللجوء لضربات الترجيح، بعدما سجل هدفين عن طريق البديل الفرنسي أنطوني موديست بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 114، والبديل الاخر كريم فؤاد بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 116 بعد صناعة من موديست أيضا، ليتوج الأهلي بلقب السوبر المصري.



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