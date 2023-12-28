توزر: إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي حلبة 1 وحلبة 2 المنجز عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني

أعطى والي توزر محمد أيمن البجاوي، اليوم الخميس، إشارة انطلاق مشروع تهذيب وتهيئة حي حلبة 1 وحلبة 2 المنفذ عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني لفائدة بلدية توزر بتكلفة قدرها 8,8 مليون دينار بآجال انجاز تمتد الى غاية أوت 2025.

ويندرج هذا المشروع ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء الشعبية، ويكتسي، وفق ما ذكره والي الجهة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية بالغة لا سيما وأنه يهم واحدا من أكثر الاحياء كثافة سكانية، حيث سينتفع به قرابة 10 آلاف و600 ساكن وسيساهم في تحسين الحي الشعبي المذكور من خلال تدخلات متنوعة منها احداث منطقة خضراء ستكون متنفسا للسكان إضافة الى قاعة رياضة بمساحة 1500 متر مربع.

ولفت والي الجهة، في سياق متّصل، إلى أن الأشغال ستشهد متابعة الفورية لتجنب التعطيلات أو التأخير، حيث انطلقت الاشغال بتهيئة طريق النفلايات لتمتد لاحقا في أجزاء من حي حلبة 1 وحلبة 2.

وبين، من جهته، رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية توزر، جمال الدريدي، أنه تم إعطاء الاذن للمقاولات لانطلاق الاشغال منذ يوم 18 ديسمبر الجاري، وذلك بآجال تعاقدية تمتد على 600 يوم، حيث من المتوقع أن تنتهي الاشغال يوم 7 أوت من سنة 2025.



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ويتكوّن المشروع من عدة عناصر تتمثل في تهيئة وتعبيد 12,5 كلم، وتركيز شبكة الماء الصالح للشرب على مسافة 5 كلم، وتركيز نحو 125 نقطة انارة عمومية، ومد حوالي 3,4 كيلومترات خطيّة من قنوات التطهير وتهيئة منطقة خضراء وترفيه للأطفال.

ولاحظ أن الاحياء التي سيتدخل المشروع فيها تمتد على مساحة 62 هكتارا يتركز بها حوالي 10 آلاف و600 ساكن وتضم 2100 مسكن، ومن المنتظر أن يتم، الى جانب تدخلات البنية التحتية وتركيز مرافق ضرورية، تحسين السكن لفائدة 300 منتفع من ذوي الاحتياجات الخصوصية القصوى، كما وقعت برمجة قاعة رياضية متعددة الاختصاصات ضمن برامج التجهيزات الجماعية على مساحة 1500 متر مربع.