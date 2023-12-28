أمضاء اتفاقيتي مؤسسة بين نقابة الصحفيين وإذاعتي "الجريد أف أم" و "راديو صوت المناجم"

وقعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع مؤسستي " الجريد أف أم " و "راديو صوت المناجم"، اليوم الخميس بمقر النقابة، إتفاقيتي مؤسسة تتضمنان امتيازات هامة للصحفيين المحترفين بالإذاعتين في الجانبين المالي والترتيبيّ.



ووقع على الاتفاقيتين كل من رئيس نقابة الصحفيين زياد الدبار و الممثل القانوني لمؤسسة "الجريد أف أم" سلام مليك والممثل القانوني لمؤسسة ّ "إذاعة صوت المناجم" محمد الهادي نصيب، وفق بلاغ صادر عن النقابة.





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وأوضحت النقابة في بلاغها، أن هاتين الإذاعتين الجمعيتين تكونان بذلك من أوائل المؤسسات الإعلامية التي تمضي اتفاقية مؤسسة مع نقابة الصحفيين، في رسالة واضحة وإيجابية تؤكد أنّ الإعلام الجمعياتي رغم منواله الاقتصادي غير التجاري، يمكن أن ينخرط في مسار الاتفاقيات الجماعية القادرة على حماية حقوق الصحفيين المحترفين.



