النقل البري تنشر قائمة تضم 18 خدمة ومعاليمها الموظفة عند طلب خدمات مرتبطة بالتسجيل وببطاقات الاستغلال

توفر الوكالة الفنية للنقل البري 18 خدمة متعلقة بتسجيل العربات الى جانب المعاليم المتعلقة بالتسجيل او إعادة التسجيل، وتسليم بطاقات الاستغلال يتطلب الحصول عليها دفع مقابل مالي يتراوح بين 240 دينارا و 5 دنانير وفق قائمة المعاليم الجديدة التي ستطبقها الوكالة مطلع 2024.



وتتعلق هذه المعاليم بعمليات التسجيل وبتسليم بطاقات الاستغلال وتتضمن خدمة الحصول على نظير من شهادة التسجيل بمبلغ 35 دينارا وخرز عربة بمبلغ 60 دينارا والقبول بصفة منفردة لعربة ادخل عليها تغير جوهري ب75 دينارا والقبول بصفة منفردة بالنسبة للحالات الاخرى بمبلغ 50 دينارا.





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ويتطلب ترسيم وشطب امتياز بما في ذلك الامتياز الجبائي دفع 13 دينارا وترسيم او رفع اعتراض دفع تحفظي على نقل عربة 30 دينارا وشهادة في وضعية عربة 13 دينارا وشهادة في الوزن الفارغ لعربة مبلغ 30 دينارا.



ويتعين دفع مبلغ 240 دينارا للحصول على بطاقة جولان العربات المعدة للتجربة او للبيع "ع ع" وما يعادل 40 دينارا لكل نظير من بطاقة خاصة لجولان العربات المعدة للتجربة او للبيع و 30 دينارا لشهادة في عدد البقاع

كما يتوجب دفع 30 دينارا لشهادة تسجيل الاحرف اللاتينية و10 دينارات عند طلب إرشادات من طرف شركات التامين والمحامين ومالكي العربات و 10 دنانير عند الحصول على وثيقة محفوظة بملف.



وسيدفع الراغب في الحصول على بطاقة استغلال لاول مرة او تعويض عربة او توسيع اسطول مبلغ 32 دينارا في حين يتطلب تجديد بطاقة استغلال دفع مبلغ 22 دينارا والحصول على نظير من بطاقة استغلال دفع 25 دينارا وعلى وثيقة للإيقاف الوقتي او النهائي لبطاقة استغلال مبلغ 5 دنانير.

