الوكالة الفنية للنقل البري تكشف عن معاليم تسجيل السيارات النفعية الموردة من الخارج لسنة 2024

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري انها ستطبق معاليم جديدة للتسجيل الأول او إعادة التسجيل بإحدى السلاسل التونسية للعربات النفعية الموردة من الخارج او إحالة ملكيتها بداية مطلع العام المقبل.



وأوضحت الوكالة الفنية للنقل البرّي ان السيارات الموردة النفعية الموردة من الخارج ستدفع معاليم تختلف حسب قوة المحرك وطبيعة الخمة، اذ يتطلب تسجيل الأول لشاحنة خفيفة قوتها الى حد 5 خيول مبلغ 285 دينار في حين سيتم دفع 15 دينار عن كل وحدة إضافية.

ويكلف تسجيل حافلة او جرار طرقي او شاحنة ثقيلة قوتها الى حد 5 خيول 355 دينارا ويتعين دفع 15 دينارا عن كل وحدة إضافية .



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وتتطلب إحالة ملكية او إعادة تسجيل من سلسلة خاصة الى السلسلة العادية "تونس" او احدى السلاسل الخاصة باستثناء الجرارات الفلاحية والمجرورات وانصاف المجرورات ومعدات الاشغال العمومية والمعدات الخاصة والدراجات النارية الخاضعة للتسجيل دفع 145 دينارا عندما تكون قوة المحرك الى حدود 5 خيول ويتعين دفع 15 دينارا عن كل وحدة إضافية.





واشارت الوكالة الفنية للنقل البري الى انه سيتم التخفيض بنسبة 50 بالمائة في المعلوم الاضافي وكذلك المعاليم المتعلقة بتسجيل السيارات المجهزة فقط بمرحكات كهربائية .



