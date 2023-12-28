وكالة النقل البري تكشف عن المعاليم الموظفة مطلع 2024 عند تسجيل الجرارات والمجرورات والدراجات النارية الموردة

قدمت الوكالة الوطنية للنقل البري بيانات مفصلة عن معاليم الموظفة على تسجيل الجرارات الفلاحية والجرارات وانصاف المجرورات الفلاحية وغير الفلاحية وكذلك الدراجات النارية الموردة من الخارج ونقل الملكية بداية من سنة 2024 .





ويتطلب تسجيل اول لجرار فلاحي او مجرورة او نصف مجرورة مخصصة للاستغلال الفلاحي دفع 30 دينارا في حين يتطلب إحالة الملكية او إعادة التسجيل دفع 30 دينارا فيما يتطلب تسجيل اول للمعدات الخاصة ولمعدات الاشغال العمومية دفع مبلغ 100 دينار ويقتضى إحالة الملكية او إعادة التسجيل دفع 40 دينارا .



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ويتعين دفع مبلغ 250 دينارا عند التسجيل الاول لجرار فلاحي او مجرورة او نصف مجرورة مخصصة للاستغلال غير الفلاحي في حين يتطلب تسجيل احالة الملكية او اعادة التسجيل دفع مبلغ 40 دينارا.





وتتراوح معاليم تسجيل الدراجات النارية المتوسطة والكبيرة الموردة من الخارج مبالغ تتراوح بين 36 و 91 دينارا، وفق سعة الاسطوانة وقوّة المحرك وتصل الى 21 دينارا عند إحالة الملكية. ويتراوح تسجيل العربات الصغيرة والدراجات النارية ذات 3 او 4 عجلات الموردة ما بين 36 و 51 دينار وفق قوة المحرك وسعة الاسطوانة، وفق المصدر ذاته.



