النقل البري تكشف عن قائمة السيارات المعفية من دفع معلوم الطاقة واتاوة الدعم بداية من مطلع 2024

أعفت الوكالة الوطنية للنقل البري عدة أصناف من السيارات من دفع معلوم الطاقة واتاوة الدعم عند التسجيل الاول او اعادة التسجيل في وقت اعلنت فيه الوكالة عن اقرار زيادات في معاليم التسجيل بداية منة غرة جانفي 2024 .



وتتضمن قائمة السيارات المعفية من معلوم الطاقة واتاوة الدعم كل من السيارات المستعملة في قطاع النقل العمومي للأشخاص كالتاكسي أو لواج أو للنقل العمومي الريفي والسيارات الخاصة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل.





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وتشمل، ايضا، السيارات التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي والسيارات الخاصة المقتناة من طرف مؤسسات كراء السيارات ومؤسسات تعليم سياقة العربات والتي تكون غرض الاستغلال.



وتضم القائمة كذلك السيارات الخاصة المستوردة من قبل الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد السيارات الخاصة المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن وكالات الأسفار والمقتناة في إطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات.



واعفت الوكالة السيارات التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها من إتاوة الدعم.



وقامت الوكالة بإعفاء السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها كما تعفى من هذه المعاليم السيارات التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها من المعلوم الاضافي للطاقة او اتاوة الدعم شريطة المعاملة بالمثل.

