انطلاق أشغال الفضاء النموذجي للأسرة بدوار السلاطنيّة من ولاية سيدي بوزيد

انطلقت أمس الأربعاء، أشغال بناء الفضاء النموذجي للأسرة بدوار السلاطنيّة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد باعتمادات ماليّة تقدر بحوالي 6 مليون دينار تشمل الدراسات والبناء والتجهيز، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك.



وأوضحت وزارة المرأة أن هذا المشروع النموذجي الأوّل من نوعه وطنيّا، يضمّ فضاء للعائلة وروضة عموميّة وفضاء نهاري لكبار السن وفضاء إداري، إلى جانب ملعب ومطبخ وفضاء خارجي على عقار مساحته 5000 مترا مربعا.





...



وانطلقت أشغال هذا المشروع الجديد، الذي كانت قد أعلنت عنه وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى لدى زيارة العمل إلى ولاية سيدي بوزيد في 17 جانفي 2023، تحت إشراف والي سيدي بوزيد وبحضور المندوبة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالجهة ومعتمد جلمة وعمدة المنطقة وممثلين عن إدارة البناءات والتجهيز بالوزارة وفنيين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والمقاولة المتعهّدة بالأشغال



ويهدف إحداث هذا الفضاء، الذي سيستفيد منه حوالي 3 آلاف أسرة من تلك المنطقة، إلى مرافقة الأسر ومساعدتهم على القيام بوظائفهم والإحاطة والمرافقة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحيّة والنفسيّة لأفراد الأسرة والوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والحماية منها، إلى جانب التخفيض من نسب الظواهر الاجتماعيّة المستجدّة والمهدّدة للتماسك الأسري



و سيوفّر هذا المشروع خدمات متنوّعة لفائدة أفراد الأسرة كالترفيه والتنشيط والإرشاد والتوجيه والتكوين والتوعية والتثقيف والإحاطة بكل الفئات من نساء وأطفال وشباب وكهول وكبار سن