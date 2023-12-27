قفصة: افتتاح فعاليات مهرجان ربيع السياحة بالقطار في دورته الثامنة

افتتحت اليوم الأربعاء بمعتمدية القطار من ولاية قفصة فعاليات مهرجان ربيع القطار في دورته الثامنة، الذي تنظمه جمعية مهرجان ربيع السياحة بالقطار بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤؤون الثقافية بالجهة، وتتواصل فعالياته إلى يوم 29 ديسمبر من الشهر الجاري.



وانطلق حفل الافتتاح بتنظيم فقرات تنشيطية داعمة للقضية الفلسطينية وعرض لكورال البلابل بتاجروين أمام مقر المعتمدية، بالإضافة إلى تاثيث معرض بعنوان خلالة وحرفات للصناعات التقليدية للتعريف بالموروث الثقافي بالمنطقة





...



وافاد مدير مهرجان ربيع القطار الساحة بالقطار بلقاسم محمد، ان الهيئة برمجت طيلة أيام المهرجان انشطة ثرية ومتنوعة، من بينها معارض للتعريف بابناء المعتمدية وأفلام سينمائية مثل مملكة النمل للمخرج شوقي الماجري مضيفا كذلك انه سيتم تنظيم ورشات في الغرافيتي والجدرايات ومسابقات في التراث الغذائي مع غياب عروض موسيقية وفنية تضامنا مع القضية الفلسطينية.



وأضاف بلقاسم محمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه سيتم كذلك سيتم تنظيم رحلات ترفيهية الى عين بوصوفة و عروض تنشيطية موجهة للاطفال من بينها عرض ضحكة وتفرهيدة، ودورة في الكرة الحديدية مشيرا إلى أن سيتم عرض مسرحي بعنوان مابينغ تضامنا مع القضية الفلسطينية



وبين مدير مهرجان ربيع السياحة بالقطار ان الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو التعريف بالمخزون التراثي والثقافي الذي تتميز به معتمدية القطار اضافة الى الموروث الطبيعي والمسالك السياحة الموجودة بها مضيفا ان المهرجان يمثل فرصة لاضفاء حركية اقتصادية .



ولفت بلقاسم محمد ان اكثر الصعوبات التي اعترضت هيئة المهرجان خلال هذه الدورة هي غياب الدعم المادي خاصة وان هذه الدورة وقع تاجيلها وكان مقررات ان تنطلق خلال شهر افريل الماضي عوضا عن شهر ديسمبر.