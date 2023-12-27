الاستعدادات والاحتياطات الأمنية الخاصة برأس السنة الادارية محور جلسة عمل باشراف رئيس الحكومة

مثل استعراض آخر الاستعدادات والاحتياطات الأمنية الخاصة برأس السنة الادارية، محور جلسة عمل التأمت اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني وبحضور وزير الداخلية كمال الفقي.



وقدم وزير الداخلية عرضا حول أهم الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية لتأمين تنقلات المواطنين بين مختلف الولايات، وذلك تزامنا مع انتهاء العطل المدرسية والجامعية.





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من جهته، أكد رئيس الحكومة على ضرورة حماية المواطنين التونسيين وضيوف تونس، إلى جانب الاحاطة بهم وتوعيتهم بالالتزام بقواعد السياقة الآمنة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



