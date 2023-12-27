رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية ويؤكد على ضرورة أن يتحمل المسؤولون في الجهات والمعتمدبيات والبلديات مسؤولياتهم دون انتظار التعليمات

تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية كمال الفقي الأربعاء، الوضع الأمني العام بالبلاد.



وركز رئيس الدولة خلال هذا اللفاء على ضرورة تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات فضلا على البلديات مسؤولياتهم خدمة للمواطنين في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال، وفق بلاغ ثادر عن رئاسة الجمهورية.





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وأكد على ضرورة ألاّ يبقى المسؤولون على اختلاف مراكزهم ينتظرون تعليمات بتقديم هذه الخدمة أو تلك من السلطة المركزية وفي عديد الاحيان من رئاسة الجمهورية نفسها.



كما دعا رئيس الجمهورية إلى تأمين الطرقات في كافة مناطق الجمهورية والاستعاضة عن شعار العطلة الآمنة بالطريق الآمنة على مدار السنة.



كما أسدى تعليماته بتكثيف الدوريات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها واحتكار عدد من المواد الغذائية ممن يريدون لا فقط الربح غير المشروع بل هم منخرطون مع جهات معلومة هدفها افتعال الأزمات وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

