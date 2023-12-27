وزير السياحة يؤكد أهمية الاستثمار بدوز في دفع المشهد السياحي بالجنوب التونسي

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، خلال إشرافه عشية اليوم الاربعاء، على افتتاح وحدة سياحية من فئة خمسة نجوم بمدينة دوز، أن هاته الوحدة السياحبة تعتبر إضافة كبيرة للمشهد السياحي بولاية قبلي وفي الجنوب التونسي وحتى على المستوى الوطني باعتبار القيمة الاستثمارية العالية لهذا المشروع التونسي السنغفوري التي تجاوزت 55 مليون دينار حسب تقديره

كما أشار بلحسين إلى أن هذا المشروع يؤكد التوجه والاسترتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة نحو الارتقاء بجودة المنتوج وتوفير خدمات عالية الجودة للحريف خاصة وأن هذا النزل يؤمن الخدمات في إطار سياحة الأعمال والمؤتمرات ، إضافة إلى السياحة الاستشفائية

وأبرز أن النزل حافظ في تصميمه على الطابع المعماري التراثي للجهة وتوفرت فيه كل المواصفات لتأمين عمليات الاقتصاد في المياه وفي الطاقة وغيرها، فضلا عن كونه حافظ على التجديد في النمط السياحي مع توجه نحو السياحة الثقافية وهي رسالة واضحة لاستعادة ثقة المستثمرين وخاصة الاستثمارات الكبرى في القطاع السياحي الذي يشهد مزيد من الاحداثات في ولاية قبلي وفي الجنوب التونسي في علاقة مباشرة للنهوض بالسياحة الصحراوية والواحية





...



وفي السياق ذاته، أكد وزير السياحة، أنه وفي إطار حرص الوزارة على الإشراف على القطاع ومؤسساته السياحية، قام باصطحاب فريق للتفقد بمختلف الوحدات السياحية بمدينة دوز والوقوف على جودة المنتوج ومدى احترام شروط حفظ الصحة والسلامة ومنظومة التأمين الذاتي مع الانصات للسياح والمواطنين المتواجدين في هذه النزل.



ولفت إلى أن /مستوى الخدمات بولاية قبلي جيد إلا أن هذا لا يعني عدم التطلع لتحسين هذه الخدمات والوصول لرضى الحريفين التونسي والأجنبي خاصة ونحن في غمرة العطلة المدرسية وما تشهده الجهة من إقبال كثيف للسياح من تونس ومن خارجها لمواكبة فعاليات الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء والاحتفال بعطلة نهاية رأس السنة الميلادية مع ممراسة عديد الرياضات الميكانيكية بالربوع الصحراوي

ويشار إلى أن ساحة حنيش شهدت عشية اليوم تنظيم العروض الفرجوية المميزة للمهرجان الدولي للصحراء الدي يعتبر

حسب وزير السياحة شيخ المهرجانات وينتظم هاته السنة تحت شعار القضية الفلسطينية في قلب المهرجان ​​​​​​

وتجسد هاته العروض الفرجوية حياة البدو في حلهم وترحالهم ، علاوة على لوحات الصيد بالسلوقي و الفروسية والمداوري والعرس التقليدي ، إلى جانب عروض لعدة فرق شعبية عربية من مصر والجزائر وليبيا