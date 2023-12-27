وزيرة المرأة تقدم تقريرا بمقاربة أوضاع الطفولة في الارياف بنقص في المعطيات حول الطفولة في الأرياف

قدمت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى اليوم الاربعاء التقرير السنوي حول "وضع الطفولة بتونس لسنة 2022 حسب مقاربة الأطفال في الوسط الريفي" لمعرفة التطور في هذا الوضع حسب جودة الحياة ورهانات الصحة الشاملة وسد الفجوة التربوية بين الجهات وتطوير الرعاية والحماية المؤسسية والمجتمعية والثقافة الدامجة لكن هذا التقرير افتقر الى الاحصاءات المتعلقة بالمناطق التي تتركز عليها المقاربة وهي المناطق الريفية والشبية لها ولم يقدم منها الا القليل مغلبا الاحصاءات العامة لكامل الجمهورية.



وطغت على التقرير الاحصاءات المتعلقة بتطور المرافق الخاصة بالطفولة في الجمهورية ككل في سنة 2022 ومقارنتها بسنتي 2020 و2021 دون بيان الفوارق في هذه المرافق بين المدن والمناطق الحضرية وبين المناطق الريفية وشبه الريفية واقتصر بيان الفوارق على بعض الاحصاءات المتعلقة بمختلف الولايات في أغلب الأحيان.





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وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى إن الوزارة حريصة على تكريس التزام الدّولة بتعميم التّربية ما قبل المدرسيّة والتّوجّه نحو توسيع دائرة الرّياض العموميّة لترتفع مساهمة القطاع العمومي خلال سنة واحدة من 6% إلى 7،5 %سنة 2023 في كامل الجمهورية.



وأضافت أن 10 آلاف طفل استفادوا سنة 2021 من برنامج "روضتنا في حومتنا" و20 ألف طفل خلال 2022 إلى جانب تسجيل انخراط 1639 روضة بمختلف ولايات الجمهوريّة منها 25 % من الرّياض الخاصّة البالغ عددها نحو 6 آلاف روضة حاليّا.



ويبين التقرير التفاوت بين الولايات في توزيع رياض الأطفال إذ يبلغ عددها في ولاية تونس 563 وولاية صفاقس 563 وولاية سوسة 396 بينما يبلغ العدد 258 في ولاية قابس و157 في زلاية قبلي و126 في ولاية جندوبة و85 في ولاية الكاف و83 في ولاية سليانة و64 في ولاية تطاوين.



ويقول التقرير إن المنظومة الصحية تواجه بعض التحديات الجدية التي تؤثر على نفاذ الأطفال الى حقوقهم الصحية وبشكل خاص في الوسط الريفي وشبه الريفي باختلال التوازن بين الجهات وبين الأوساط في توزيع الأطباء وأقسام الأطفال والأسرّة المخصصة للأطفال إذ تبلغ هذه الأسرة 115 بالمستشفيات المحلية و974 بالمستشفيات الجهوية و1687 بالمستشفات العمومية.



وأضاف التقرير أن الأقسام الخاصة بالأطفال لا توجد إلا في 54 مستشفى من مجموع 139 مؤسسة استشفائية جهوية ومحلية أي بنسبة 38 بالمائة وأن أطباء الخط الأمامي يعدون 374 طبيبا في تونس الكبرى و189 طبيبا فقط في الشمال الغربي و162 طبيبا فقط في الجنوب الشرقي وهما جهتان تتسع فيها الأرياف وشبه الأرياف.



وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني لحقوق الطفل هاجر الشريف إن التقرير يهدف الى دعم العمل على حماية حقوق الطفل ضمن حقوق الانسان في كونيتها.



وقال مصدر إعلامي بالوزارة بأن التقرير جاء ليسلط الضوء على ندرة المعطيات المتعلقة بالطفولة ليتم العمل على تحسينها في المستقبل.



ويشير التقرير الى أن عدد الأطفال في تونس يبلغ 3 فاصل 7 مليون فرد أي ثلث السكان بما يمثلونه من أهمية ديمغرافية ومستقبلية لكنه لا يعطي أي إحصاءات حول توزيع الطفولة والمرافق الخاصة بها بين الأرياف والمدن على عكس قيامه على مقاربة الطفولة في الاوساط الريفية وشبه الريفية.