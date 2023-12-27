وزير التربية يسلم جوائز لعدد من المربين لإنجازهم أفضل مشاريع تربوية في إطار برنامج التوأمة الرقمية

سلّم وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الأربعاء جوائز إلى عدد من المربين أنجزوا أفضل المشاريع التربوية الرقمية في اطار برنامج التوأمة الرقمية eTwinning الذي تنجزه وزارة التربية مع عدد من البلدان العربية والأوروبية.



جاء ذلك خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية لتقديم أحسن المشاريع في إطار برنامج التوأمة الرقمية، وفق بيان صادر عن وزارة التربية.





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وقد دعا وزير التربية إلى مزيد تطوير المشاريع الرقمية وتدعيم المربين المبتكرين في المجال الرقمي، مشددا على أهمية التميز في مجال الإنتاج الرقمي والمعلوماتي لتعزيز حضور تونس في مجتمع المعلومات وتطوير أداء المؤسسات التربوية في تونس.



كما أشار إلى أن إقامة شراكات مع المؤسسات والهياكل الدولية في المجال الرقمي يساهم في تطوير المشاريع البيداغوجية مع المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية.