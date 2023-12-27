الربطة الاولى - التنافس على نقاط الحوافز الثلاث ينحصر بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي يدخل مرحلة التتويج بنقطة واحدة

انحصرت المنافسة على نقاط الحوافز الثلاث بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري بعد فوز الاول على النادي الصفاقسي 1-0 والثاني على نجم المتلوي بثلاثية نظيفة اليوم الاربعاء في الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وحسم الترجي الرياضي مباراة الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي بهدف لصفر سجله اللاعب اسامة بوقرة في الدقيقة 16

ورفع فريق الاحمر والاصفر ، بفضل هذا الفوز، رصيده في الصدارة الى 28 نقطة فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 19 نقطة في المركز الثالث.



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وبهذه الخسارة، تاكد النادي الصفاقسي من انهاء المرحلة الاولى في المرتبة الثالثة التي تؤهله لخوض مرحلة التتويج بنقطة حوافز.



وعاد الاتحاد المنستيري بفوز ثمين من المتلوي بتغلبه على نجم المكان بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها كل من بلال ايت مالك (7) وزياد العلوي (36) وفيصل المناعي (89) ليرفع نادي عاصمة الرباط رصيده الى 25 نقطة في المرتبة الثانية.



وستكون الجولة القادمة (قبل الاخيرة) على غاية من الاهمية في تحديد هوية صاحب المركز الاول الذي سيدخل مرحلة التتويج بثلاث نقاط حوافز بما انها ستضع الاتحاد المنستيري في مواجهة مباشرة مع الترجي الرياضي.



وحقق النادي البنزرتي من جهته انتصارا ثمينا خارج القواعد ضد مضيفه اتحاد تطاوين بهدفين مقابل واحد مكنه من الارتقاء الى المركز الرابع ب12 نقطة متقدما على نجم المتلوي منافسه في الجولة القادمة بثلاث نقاط.



ويدين نادي عاصمة الجلاء بالفوز الى لاعبه السنيغالي ابراهيما سيسوكو صاحب الهدفين في الدقيقتين 6 و57 فيما سجل احمد الحاضري (55) هدف فريق اتحاد تطاوين الذي يحتل المركز السادس برصيد ست نقاط.



وفي ما يلي تذكبر بترتيب المجموعة الثانية:

الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 28 10

الاتحاد المنستيري 25 10

النادي الصفاقسي 19 11

النادي البنزرتي 12 10

نجم المتلوي 9 10

اتحاد تطاوين 6 11

مستقبل المرسى 2 10



