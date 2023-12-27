سليانة: الادارة الجهوية للتجارة تضبط برنامجا رقابيا مشتركا

أعدّت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة برنامجا لتكثيف العمل الرقابي المشترك بين أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان هيئة السلامة الصحية للأغذية والفرق الأمنية، وفق مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة مبروك المعموري.



وأضاف المعموري، في تصريح، اليوم الاربعاء، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البرنامج انطلق منذ يوم 15 ديسمبر الجاري ويشمل مراقبة وتزويد المواد الأساسية الحساسة على غرار الحليب والفارينة و السكر وزيت الزيتون.

وأوضح أنه تم تكوين 44 فريقا منذ تلك الفترة الى غاية اليوم(بمعدل 5 فرق يوميا) قامت بـ1218 زيارة تفقد، أفضت إلى رفع 95 مخالفة اقتصادية واسناد 12 إنذارا وتحرير 5 مخالفات صحية.



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وأشار الى أن الفرق المذكورة حجزت 347.74 كغ من المواد الغذائية المختلفة، و 5.89 طنّا من الشعير العلفي، و4 لترات عصير يحتوي ملونا محضورا، و 50 كغ من البرتقال غير الصالح للاستهلاك، و50 كغ مرطبات، و2.8 كغ عجين معد للمرطبات، و1 كغ من الحليب المجفّف.

وأكد المسؤول أن التركيز موجّه كليّا على استعدادات رأس السنة الميلادية خلال الفترة المتبيقة من الشهر، ومراقبة محلات بيع المرطبات من حيث جودة وسلامة المنتوجات المعروضة، والعمل على عدم الانحراف بالمواد المدعمة لمجالات مهنية.