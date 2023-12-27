المهدية: رفع 200 مخالفة وحجز كميات من المواد الغذائية خلال الأسبوعين الأخيرين

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية والمشتركة مع الأمن والحرس، بين 13 و26 ديسمبر، 200 مخالفة اقتصادية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة الحبيب الديماسي في تصريح، اليوم الأربعاء، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف الديماسي أنّ ذات الفرق حجزت، خلال نفس الفترة، كميات متنوعة من المواد الغذائية الأساسية منها 110 كلغ من الفارينة، و22 لترا من الزيت النباتي، و100 كلغ من السكر، مشيرا إلى أنّ عمليات المراقبة طالت قطاعات الدواجن، والخضر والغلال، والمقاهي، ومراقبة آلات الوزن، علاوة على معاصر الزيت والمواد الغذائية.

كما أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية، التي تؤمنها فرقتان مشتركتان الأولى مع الحرس الوطني والثانية مع الشرطة البلدية، عن حجز 1340 علبة سجائر صنع تونسي، و445 علبة سجائر مستوردة.



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وقال الديماسي إن وتيرة زيارات المراقبة ستتكثف خلال هذه الأيام مع التنسيق مع اللجنة الجهوية للسلامة الغذائية خاصة في قطاع المرطبات لا سيما مع احتفالات رأس السنة الإدارية.